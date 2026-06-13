可愛い勘違いをしてしまった子犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で69万4000回再生を突破し、「人生1周目すぎて可愛いw」「天使ですか？」「真横ｗｗ愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『ケージから出してほしい』と駄々をこねている子犬→すぐ隣を見ると…尊すぎる『まさかの勘違い』】 駄々をこねる子犬 TikTokアカウント「k0r0nedesu」の投稿主さ