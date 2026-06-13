プレミアリーグのニューカッスルがGKの獲得を検討している。『The Athletic』によると、ターゲットは同リーグのマンチェスター・シティに所属するジェイムズ・トラフォード。23歳のGKで、今夏行われるW杯に臨むイングランド代表のメンバーに選ばれている。トラフォードはシティのユース出身で、トップチーム昇格後はレンタル移籍で出場機会を獲得し、2023年にバーンリーに完全移籍。2シーズンを経てシティに戻ってきた。背番号は「