モロッコ代表を率いるモハメド・ワビが、ブラジル代表とのワールドカップ初戦を前に記者会見へ出席し、試合への意気込みを語った。『MARCA』が報じている。ワビは現在のチーム状態について、「非常にポジティブな雰囲気がある。選手たちのコンディションや、これまで積み上げてきたものを信頼している。チームとして掲げてきた原則や価値観が形になり始めている」とコメント。直前のノルウェー代表戦を振り返りながら、「競争力の