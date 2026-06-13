本来は2026W杯を戦うブラジル代表でヤングスターの1人となるはずだったが、チェルシーFWエステヴァン・ウィリアンにとっては悔しい夏になってしまった。今季のエステヴァンは筋肉系の故障に悩まされていて、最終的に2026W杯のブラジル代表メンバーから漏れた。エステヴァンにとってもショックの大きい出来事だったはずだ。しかし、まだエステヴァンは19歳と若い選手だ。焦る年齢ではなく、2030、2034W杯での活躍に期待がかかる。『