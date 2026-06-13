25-26シーズンはラ・リーガのバルセロナにレンタル移籍し、公式戦49試合で14ゴール14アシストを記録したイングランド代表のマーカス・ラッシュフォード。保有元はプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで、バルセロナは買い取りオプションを保有しているが、現時点で行使しておらず、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、15日でこの条項は失効してしまうという。これによりラッシュフ