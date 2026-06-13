名古屋市中区の自宅で大麻を販売目的で所持したとして13日、26歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、中区新栄の自称配達員・北沢龍一容疑者(26)で、自宅で大麻を営利目的で所持した疑いです。警察によりますと、北沢容疑者は12日午後8時ごろ、パトロール中の警察官に職務質問を受けましたが、所持品検査を拒否したため自宅を捜索したところ、大麻とみられる植物片や液体が見つかったということです。調べに対し