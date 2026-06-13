◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・高橋遥人投手が開幕から無傷の８連勝を飾った。この日は３連続長短打を浴びるなど、６回７安打３失点と打ち込まれる場面もあったが、４連敗を喫していたチームを救う粘りの投球。スポーツ報知評論家の福本豊氏が今季の好調の要因をひもといた。＊＊＊今年に入って「阪神の高橋投手はどこが良くなったんですか？」と聞かれる機会