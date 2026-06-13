◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が今季２勝目を目指して先発し、６回７３球を投げ３安打１失点で降板した。初回に１点の援護をもらいマウンドへ。先頭・カナリオに左前打を許し、滝沢の犠打で１死二塁。続く長谷川を一邪飛に仕留めたが、後続の古賀に適時中前打を浴び１点を失った。しかしその後は立て直し、２回、３回と３者凡退。４