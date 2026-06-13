◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ埼玉１―３巨人３軍（１３日・上尾）巨人３軍が逆転勝利を収めた。５回まで打線は無得点だったが、０―１の６回１死一塁で笹原が左翼へ同点二塁打をマーク。その後２死二塁では育成５位・知念が適時打を放ち、勝ち越しに成功した。なお２死一塁で竹下の内野安打を記録すると、相手の失策も絡み、１点を追加した。先発・森本は初回を３者凡退でスタート。２回に先頭からの連続長短打で先制点を