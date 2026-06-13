タレントのＲＩＫＡＣＯが明かした愛犬の現在の状態に心配の声が広がっている。１３日にインスタグラムで「泣きたくないけど、涙が出ます」と始めて、「心臓、肺、が悪化していて介護の日々を過ごして２ヶ月！時たま倒れながらもご飯も美味しそうに食べていたし、ヨチヨチ歩いて排泄も自分で出来ていた。それなりに心配で目が離さなかったけど、それでもそっちの方が良かったかも」と近況を記し、「一昨日の夜中から急に足が麻