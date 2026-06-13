◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神が今季ワーストだった連敗を４で止めた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は初回にけん制で刺され、５回には盗塁死した成長株の福島圭音外野手に積極性を求めた。＊＊＊サインはエンドランだったと思うが、５回の福島の盗塁死は紙一重だった。スローＶＴＲで確認したら、ヘッドスライディングで伸ばした左手が、タッチをかいくぐって