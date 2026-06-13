歌手・和田アキ子（76）が13日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、赤っ恥エピソードを語る場面があった。「今さら聞けないワード」という話題になると、アッコはNISA（少額投資非課税制度）について「ニーサじゃなくて、ニーシャって言ってたんだけど、誰も訂正してくれなかったのよ!」と切り出す。「やっとこの前、ニーシャって言ったら“それ、なんですか?”って」と訂正