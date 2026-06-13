スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が同代表FWラミン・ヤマルの状態について言及した。13日、スペインメディア『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026で優勝候補として挙げられているスペイン代表。現地時間15日にカーボベルデ代表とのグループステージ初戦に臨み、その後は同21日にサウジアラビア代表、同26日にウルグアイ代表と対戦する。中でもエースのヤマルのコンディションに