国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のRed Carpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、レッドカーペットにシンガー・ソングライターの藤井 風（Fujii Kaze）が登場した。【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂衣装のポイントについて「今回はね、すごい“Sustainable”になっておりまして…」と笑顔でアピール。記者から世界最大級の音楽フェス『Coachella Vall