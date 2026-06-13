川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を迎えた。9R準決勝戦。7連勝中の佐藤摩弥を3周目で力強く捉えたのが長田稚也（25＝飯塚）。「ホッとしている。整備して今日が一番良かった。手伝ってくれた周囲に感謝したい」と語り、優出を喜んだ。スタートは抜群だった。「朝の練習では微妙で…。切り替えて思い切り行った」。このあたりが長田のいいところだ。「マヤさんのタイヤがきつくなってきたように