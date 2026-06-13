「オリックス３−６阪神戦」（１３日、京セラドーム大阪）オリックスが阪神の無双エース・高橋から一時１点差に迫る３得点を挙げたが、無念の競り負け…。連勝は４でストップし、この日、日本ハムが勝ったため、４月６日以来の４位に転落した。岸田監督は「（高橋は）防御率０点台でなかなか打てないと思っていたけど…皆が攻めてくれた。惜しかった」と振り返った。交流戦は１７試合を終えて８勝８敗１分け。１４日の関西