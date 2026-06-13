ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#121が7日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○夫と不動産運営やM&Aの会社を経営する安田衣里さんが登場番組では、「華麗なるセレブママの世界! ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル!」と題し、規格外の財力と驚きの生活を送る3人のセレブママが大集合。彼女たちの豪華な自宅や、夫婦の知られざる生活に迫った。番組前