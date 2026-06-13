投資を検討している人がよく耳にする金融商品に、「S＆P500」や「オールカントリー」といった鉄板の投資信託があります。しかし、これらの商品に投資しても「どれくらい増えるのかよく分からない」という人も多いのではないでしょうか。 本記事では、数年前のコロナ禍で「S＆P500」に一括投資していたら、どれくらいまで増えているのか試算してみます。同時に一括投資のリスクや、30代における長期積立投資の有