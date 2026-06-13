広島が１３日の楽天戦（楽天モバイル）を２―０で制し、交流戦ビジター８戦目で待望の初勝利を挙げた。連敗を４で止め、交流戦最下位からも脱出。坂倉の先制打とモンテロの追加点で主導権を握り、投打がかみ合った。初回、一死から大盛が右前打で出塁すると、広島はエンドランを敢行。菊池は高めに大きく外れたボール球にも食らいつき、右前へ運んで一死一、三塁の好機を演出した。続く坂倉が右前へ運び、２試合連続となる先制