6月13日、阪神競馬場で行われた9R・三田特別（3歳上2勝クラス・芝2200m）は、武豊騎乗の3番人気、アスクコモンタレヴ（牡4・栗東・梅田智之）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のブレットパス（牡3・栗東・中内田充正）、3着にメディテラニアン（牡4・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは2:11.0（良）。2番人気で西村淳也騎乗、ノチェセラーダ（牡3・栗東・杉山佳明）は、6着敗退。キズナ産駒武豊騎乗の3番人気、アスク