涙の日本一奪取だ。陸上女子８００メートルで日本記録保持者の久保凛（積水化学）が１３日、日本選手権２日目（愛知・パロマ瑞穂スタジアム）同種目の決勝で２分１秒５４をマークし、３連覇を達成。アジア大会（９月開幕、愛知）の派遣設定記録を突破した。実業団デビュー戦となった木南道孝記念（５月、大阪・ヤンマースタジアム長居）では思うような走りができず、大粒の涙を流したが、この日はアジア大会の派遣設定記録を突