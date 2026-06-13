「竜宮城に行ってた時間みたい」――歌手のCoccoが、13日に都内で開催された映画『リップヴァンウィンクルの花嫁』公開10周年記念イベントにビデオメッセージを寄せ、今もなお出演した実感がないというほど特別な作品への思いを、“Coccoワールド全開”の言葉で語った。ビデオメッセージを寄せたCocco○「まだ10年かっていうぐらい」岩井俊二監督が原作・脚本・監督を務め、黒木華が主演した同作は、2016年3月26日に劇場公開。綾野