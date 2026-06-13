6月13日、東京競馬場で行われた11R・ジューンステークス（3歳上オープン・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の3番人気、カネラフィーナ（牝4・美浦・手塚貴久）が勝利した。1/2馬身差の2着にタシット（牡7・美浦・中川公成）、3着に1番人気のダノンエアズロック（牡5・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:46.0（良）。2番人気でM.ディー騎乗、ディマイザキッド（牡5・美浦・清水英克）は、13着敗退。名手の手綱さばき光るC.ル