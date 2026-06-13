【モデルプレス＝2026/06/13】TWICEのミナ（MINA）・サナ（SANA）・モモ（MOMO）によるユニット・MISAMO（ミサモ）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】TWICE内ユニットの圧倒的スタイル◆MISAMO、抜群スタイル際立つワンピ姿Grand Ceremonyでのパフォーマンスを控えるMISAMO。ミナは胸元がざっくりと開いたロングドレス、サナとモモは黒のミニ