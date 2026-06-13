ボーイズグループSHINHWA（神話）のイ・ミヌが、3人目への欲を捨てきれない。ここに在日コリアンの妻が義父母家からの独立に初めて言及した後、急にその場を去り、新婚旅行の雰囲気が一変する。【写真】イ・ミヌ、11歳下妻と日本活動時に出会っていたイ・ミヌ夫婦は甘い新婚旅行中、対立が発生する。6月13日21時20分、韓国で放送されるKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、結婚2カ月目にして台湾の澎湖（ポンフー）島へ遅め