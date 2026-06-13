月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は櫻坂46の守屋麗奈さんが夏にぴったりの三つ編みヘアアレンジに挑戦しました。ライブなどでいろいろなヘアアレンジをしている、れなぁ。フェスでも崩れにくいコツや今グループ内で流行ってる髪型って？最旬！ 三つ編み 夏のヘアアレンジ暑くなってきて、髪をまとめたりアレンジすることが多くなってきました。今日みたいに頭にスカーフを巻いたのは初めてだったんですけど、新鮮！