駄菓子ファンにはたまらない話題のコラボ商品が今年も帰ってきました。三立製菓のロングセラー商品「チョコバット」と、長年愛され続ける「チロルチョコ〈ミルク〉」が再びタッグを組み、「チロルチョコバット ミルク風クリーム」として登場します。昨年の周年記念コラボで大きな反響を呼んだ人気商品が再発売されるとあって、発売前から注目を集めています♪ 愛され続けるロングセラー同士の共演 駄菓子