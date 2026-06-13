DeNAは13日、前ジャイアンツでドミニカ共和国出身のヘラル・エンカーナシオン外野手（28）が来日したと発表した。16日に入団会見を行う予定。エンカーナシオンは「日本に来てとても興奮しています。早くチームメートに会いたいですし、チームに貢献できるよう全力で頑張るので、皆さん応援して下さい！」と球団を通じてコメントした。1メートル93、120キロの巨漢スラッガーで、22年にマーリンズでメジャーデビュー。メキシコ