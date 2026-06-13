All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、身長を知って驚いた「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：佐藤二朗／49票個性派俳優として唯一無二の存在感を放つ佐藤二朗さん。コミカルな演技や独特の間、親しみやすいキャラクターでお茶の間を楽しませていますが、実は181cmと