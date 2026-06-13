初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。