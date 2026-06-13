どこからどう見ても、木の枝がポキッと折れたようにしか見えないこの物体。「ツマキシャチホコ」という蛾（が）の仲間だ。【写真】見た目は折れた小枝そのものだが拡大してよく見ると…脚がある！外観の模様もさることながら、頭部の色合いといい形状といい、折れた枝の断面が見事に再現されている。まるで誰かが意図して作った芸術品のような昆虫だ。実は日本中に分布していて、珍しい種ではない。完成度が高すぎる擬態あらためて