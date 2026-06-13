All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、大阪府在住34歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ミントさん年齢性別：34歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：大阪府雇用形態：自営業年収：550万円現預金：400万円リスク資産：200万円「ソニー銀行など3つのネット銀行で現金を管理」現預金400万円の預け先について、「基本はネット銀行メイ