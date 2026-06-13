何かの知識を手に入れた時「実際にやってみたらどうなるんだろう…」と知的好奇心に突き動かされることがあります。そんな体験談を描いた漫画『知的好奇心が地獄を引き寄せた話』（作：ゆう｜ノープロブレムキャットさん）がInstagramに投稿されました。【漫画】『知的好奇心が地獄を引き寄せた話』（全編を読む）春になると大量発生するカメムシに怯える妹を見るたび、作者は「あの夏の日」を思い出すといいます。それは3年前の夏