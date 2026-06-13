Snow Manの渡辺翔太さんは6月13日、自身のInstagramを更新。主演舞台での衣装姿を披露しました。【写真】渡辺翔太、主演舞台での衣装姿！「しょっぴーターパン」渡辺さんは「しょっぴーターパン」とつづり、1枚の写真を投稿。DOMOTO（元・KinKi Kids）のメンバー・堂本光一さんから贈られた青いのれんの前で撮影した、ピーターパンの衣装姿を披露しています。この投稿にコメントでは「世界一かっこいいーーー」「かわいすぎる！！