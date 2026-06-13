国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、サカナクションがレッドカーペットに登場。オリコンニュースの呼びかけに反応し、前日に「MUSIC AWARDS JAPAN 2026のリハーサルです。明日は友達できるかな」山口一郎が「M!LKとちょっと仲良くなれました」と笑顔を見せた。【ソロ写真】真っ白衣装にサングラス姿の山口一郎『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で