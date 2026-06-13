国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、HANAが登場した。オリコンニュースの呼びかけに「ちゃんみなさんの分まで精いっぱいパフォーマンスしたいです」と意気込んだ。【ソロショット】個性豊かな衣装で魅了したHANA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中か