■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー1 中国（日本時間13日、中国）【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ』 女子は開幕無傷の4連勝、男子は世界1位ポーランド撃破第3週は日本“大阪”開催世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、24年以来2大会ぶりの表彰台を目指す男子日本代表（世界ランク6位）は、地元・中国（同31位）に3ー1（25ー23、25ー22、20ー25、25ー21）