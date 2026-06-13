世界的人気を誇る女子レスラーでありながら、レトロゲーム収集家としての一面を持つ日本人女子が公開した“アーケードゲーム”との自撮りショットが話題となっている。【画像】日本人美女、貴重な“プライベートゲーセン”自撮りショットWWEスーパースターのアスカが13日、自身のインスタグラムを更新。“プライベートゲーセン”で撮影された激レア自撮りショットを公開した。公開された写真では、鮮烈なマゼンタピンクのヘ