◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(13日、ベルーナドーム)今季初スタメンのリチャード選手が攻守で活躍を見せています。リチャード選手は前日12日に開幕前におった小指骨折のけがから復帰し今季初昇格。そしてこの日は7番ファーストで今季初スタメンとなりました。そして今季初打席となった2回には、持ち味のパワーをいかし1号ソロを放つと、今度は守備の好プレーで貢献します。その場面は4回無死1塁、古賀悠斗選手を打席にむかえ