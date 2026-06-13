＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA ARENA TOKYOレッドカーペットが開催され、M!LKが登場した。佐野勇斗（28）は「去年『イイじゃん』を出してから他の曲も多くの人に聴いてもらった。グループをどうしていくか、毎週会議をしていたので、それが結びついたと思う」と明かした。この日のパフォーマンスについてメンバーは「曲はねぇ、あれしかないけど、特別バージョンで過去一のものを出すので」と予告。ファンには