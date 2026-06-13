俳優の舘ひろしが１３日放送のＭＢＳテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。大ヒットドラマ「あぶない刑事」（日テレ系）に当初抱いた?複雑な感情?を吐露した。ＭＣの有働由美子から「今後って、これやりたいっていう夢ありますか？」と質問された舘は「もうあんまりね、『これがやりたい』って思わない。『これがやりたい』と思って、できないとなんか寂しいじゃない？高校卒業して、受験をして失敗した時に『これをやり