音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」の開演を前に、１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京でレッドカーペットセレモニーが行われ、シンガー・ソングライターの藤井風が登場した。「最優秀アルバム賞」などを受賞した昨年に引き続いての登壇。衣装のポイントを尋ねられると「サステナ