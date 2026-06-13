ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１３戦」は１３日、３日目を開催した。鐘ヶ江真司（２４＝福岡）はこの日の３Ｒ、４コースからまくってシリーズ初勝利を挙げた。タッグを組む１１号機は２連率１３％と低く、レース後は「乗り心地は持ってこれたけど、足自体は来てないですね。エンジンの数字通りです」と表情は暗め。それでも「３日目が一番良かった」と日に日に気配はアップしている。昨年１