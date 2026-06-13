ハンドボール・リーグH連覇を目指すブルーサクヤ鹿児島。13日、準決勝に臨みました。 対戦相手は富山。序盤は富山のペース。シュートを決められ、得点を奪えません。 流れを変えたのは宝田のセーブでした。連続得点に繋げ、同点に。 その後、ブルーサクヤは、連携の取れた攻撃で徐々にリード。 15対11とリードして試合を折り返します。 しかし後半、富山が追い