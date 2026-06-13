「闇バイト」のリクルーターか いわゆる「闇バイト」のリクルーターとみられ、県外の10代男性に対し、犯罪の実行役になるよう勧誘した疑いで12日逮捕された男の身柄が、13日、鹿児島地検に送られました。 職業安定法違反の疑いで送検されたのは、神奈川県に住む指定暴力団住吉会傘下組織組員・立石慈朗容疑者（25）です。 「荷物を受け取るだけ」勧誘した疑い 鹿児島県警によりますと、立石容疑者は