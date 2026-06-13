アンソロピックのダリオ・アモデイCEO、オープンAIのサム・アルトマンCEO、伊藤錬氏【ブリュッセル共同】フランス大統領府は13日までに、東部エビアンで15〜17日に開かれる先進7カ国首脳会議（G7サミット）に、米アンソロピックや米オープンAIなど人工知能（AI）開発の世界的企業の幹部が出席することを明らかにした。インターネット上の子どもの保護などを話し合う。アンソロピックのダリオ・アモデイ最高経営責任者（CEO）や