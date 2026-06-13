シカゴ・カブス所属の鈴木誠也（31）が6月7日、Instagramストーリーズを更新。自身の近影を公開した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「イメチェン」と投稿されたのは、髪を細く結び、「コーンロウ」の髪型をしてほほ笑む鈴木の姿。Instagramの加工でちょっとしたおふざけをしたよう