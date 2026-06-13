―絶縁材料の調味料メーカーにウエハー洗浄剤の日用品企業、技術力生かし業容拡大へ― AIの普及はもはや既定路線となった。今後あらゆる業界で活用が進むことは必定であり、ｘＡＩを含むスペースＸ に続いてアンソロピック、オープンＡＩとメガ上場が相次ぐ今年2026年は来たるべき本格的な AI時代の黎明期における一つの象徴的な年となるだろう。こうしたなか、その普及を支える半