ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦を欠場。前日に痛めた左ひざの状態を考慮し、ラインナップから外れた。指揮官のデーブ・ロバーツ監督によると、状態は深刻ではなく次回の登板予定は変わらないという。近日中に打席に立てると見立てた。一方で、地元メディアからは大谷の体調を懸念する声も散見される。ロサンゼルスの地元スポーツラジオ局『97.1 The Fan LA