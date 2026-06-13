三重県桑名市のマッサージ店で女性店員をナイフで脅し、現金を奪ったとして36歳の男が逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、桑名市の自称・鉄工業の水谷仁哉容疑者(36)です。警察によりますと、水谷容疑者は12日午前1時ごろ桑名市内のマッサージ店で施術中の女性店員(33)にナイフを見せて脅し、現金2万円を奪った疑いです。事件当時、店内には水谷容疑者と女性店員の2人だけで、店員にケガはありませ